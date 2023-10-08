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Hong Kong'da tayfun alarmı! Okullar kapatıldı, uçak seferleri iptal edildi!

Hong Kong'da tayfun alarmı! Okullar kapatıldı, uçak seferleri iptal edildi!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin güneyine yaklaşan Koinu Tayfunu nedeniyle önlemler alınıyor.

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South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Gözlemevi, bölgenin güneyine saatte 90 kilometre hızla yaklaşan tayfun nedeniyle bugün öğle saatlerinde "8. seviye" alarm ilan etti.

Eğitim Bürosu, tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu, eğitim kurumlarından öğrencilerin güvenliğini sağlamalarını istedi.

Tayfun, hava yolu seferlerinin aksamasına yol açarken, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda şu ana dek 33'i gidiş, 37'si geliş olmak üzere en az 70 uçak seferi iptal edildi.

Şehir için ulaşım hatlarını işleten MTR Şirketi, tren ve hafif tren seferlerinin süreceğini duyururken, bölgenin güneyindeki Tuen Mun, Yuen Long ve Tin Shui Wan ilçelerinde otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Adalar arası feribot hizmeti veren Star Ferry şirketi de öğleden sonraki tüm seferlerini durdurdu.

Hong Kong Jokey Kulübü, bugün düzenlenmesi planlanan at yarışını iptal ederken, Disneyland ve Ocean Park tema parkları kapılarını kapattı.

Yerel hükümetten yapılan duyuruda, şiddetli rüzgar ve yağış riski nedeniyle vatandaşlara, "bölge içinde uzun yolculuklardan kaçınmaları ve evlerinden uzaktalarsa bir an evvel dönüş yolculuklarına başlamaları" tavsiye edildi.

Japoncada "Küçük Köpek Takımyıldızı"na verilen isimle adlandırılan Koinu, son 3 ayda bölgede acil durum uyarısı verilen 5. tayfun oldu. Daha önce temmuzda Talim, ağustosta Ma-on ve Saola ile eylülde Haikui tayfunları nedeniyle alarm ilan edilmişti.

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