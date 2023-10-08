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Hande Yener vize alamadı! Fenerbahçe’nin ABD’deki etkinliğinde konser verecekti

Hande Yener vize alamadı! Fenerbahçe’nin ABD’deki etkinliğinde konser verecekti

ABD vizesi alamayan Hande Yener'in yerine, Fenerbahçe USA Derneği’nin balosunda başka bir sanatçının konser vereceği açıklandı.

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New York'ta 22 yıldır faaliyet gösteren ve ABD’deki Fenerbahçelileri bir araya getiren Fenerbahçe USA Derneği dün bir balo düzenledi.
Sabah’ın haberine göre, derneğin 2003'ten bu yana her yıl düzenlediği Geleneksel Fenerbahçeliler Balosu, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ithafen 'Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla' teması ile kutlandı.

Baloda sahneye çıkacak isim Hande Yener olarak duyuruldu. Ancak, bir gün kala Yener'in vize sorunundan dolayı gelemeyeceği, yerine Gülşen'in çıkacağı belirtildi. Bir diğer iddia ise Hande Yener'in vergi krizi yaşamasıydı. Turist vizesiyle daha önce ABD'ye girip iş yapan ve bunun vergisini ödemeyen sanatçılara bu nedenle vize verilmiyor.

Fenerbahçe’nin ABD’deki etkinliğinde konser verecekti: Hande Yener vize alamadı

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