Sebastian Szymanski’ye talipli çıktı Kasımpaşa maçında tribünde izleyecekler

Napoli, Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Sebastian Szymanski'yi yakın takibine aldı. İtalyan ekibin yetenek avcılarının son altı haftadır Polonyalı orta sahayı tribünden takip ettiği belirtilirken bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşamasında da tribünde yer alacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Napoli tarafından yakından takip ediliyor.

Sabah'ın haberine göre, İtalyanlar, son altı haftadır 24 yaşındaki oyuncuyu izliyor ve devre arası transfer planları yapıyor.

Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor, bu nedenle Fenerbahçe, transferde güçlü bir pozisyonda.

Ayrıca Fenerbahçe'nin daha önce Napoli'ye transfer ettiği oyuncuları referans olarak kullanması bekleniyor.

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 15 maçta 8 gol ve 4 asist yaparak etkileyici bir performans sergiliyor.

Szymanski’yi düzenli olarak takip edenNapoli scoutları, Kasımpaşa maçında da tribünde olacak