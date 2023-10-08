İsrail basını yazdı: 750 kişi kayıp

İsrail basını, Hamas kanadının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden saldırılara başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğunu yazdı.

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İsrail ve Hamas arasındaki gerilim tırmanıyor. Operasyonlarda 313 Filistinli hayatını kaybederken bin 990 kişi yaralandı. Öte yandan 350 İsrailli hayatını kaybederken bin 864 kişi ise yaralandı. İsrail basını son olarak kayıplar hakkında sayı paylaştı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.