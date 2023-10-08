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İstanbul Valiliği'nden Batı Karadeniz için uyarı! Tedbirli olun

İstanbul Valiliği'nden Batı Karadeniz için uyarı! Tedbirli olun

İstanbul Valiliği tarafından Batı Karadeniz’de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği kaydedilerek, vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri aktarıldı.

Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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