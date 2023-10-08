BBP Genel Başkanlığına aday olan Cevdet Tellioğlu konuştu

Büyük Birlik Partisinin (BBP) 22 Ekim'de yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkan adaylığını açıklayan Cevdet Tellioğlu, en büyük sorumluluklarının partinin yıpranan yapısının onarılması olduğunu bildirdi.

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Ümraniye Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tellioğlu, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle andı.

İçerisinde bulunan yüzyılın kurumsal olarak yeniden yapılanmayı zorunlu hale getirdiğini ifade eden Tellioğlu, "Çünkü önceki yüzyılın yönetim anlayışıyla gelecek yüzyıl yönetilemez. Amacımız sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirmektir. En büyük sorumluluğumuz öncelikle partimizin yıpranan yapısının onarılmasıdır. Özgürlükçü ve kardeşlik yapısıyla kuruluş anlayışına kavuşmasıdır, özüne dönmesi, hak ettiği saygınlığı yeniden kazanmasıdır. Böylece siyasi tablodaki diğer kategorisinden kurtulması ve önce yerelde sonra genelde iktidara yürüyecek zemini oluşturabilmesidir." diye konuştu.

Partide en önem verdikleri konunun güven problemi olduğuna dikkati çeken Tellioğlu, son seçimlerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin baraj sorunu olmamasına rağmen seçilecek güveni verememesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Devlet, millet ve sermaye ortaklığı ile şeffaf süreç yönetiminin öneminden bahseden Tellioğlu, "Özetle bugün herkesin dillendirmeye başladığı ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da dile getirdiği yerelden başlayarak ülkenin tamamına yayılacak, halkın katılımı ve denetimi demek olan Büyük Aile Projesi. Bu projeyle yerelden kalkınmayı sağlamak üzere üretimle halkımızın para kazanması, yine halkın takip ve katılımıyla da yolsuzluğun, işsizliğin ortadan kaldırılması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Tellioğlu, Mustafa Destici döneminin gönüllerde bittiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Kökleri değerlerinde, vizyonu gelecekte olan yeni bir dönem için Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum. Bu değişim sonucunda ortaya konulacak olan 'Tellioğlu mu olsun, Destici mi olsun?' konusu değildir. Amacımız Nizam-ı Alem davası anlayışıyla başarıyı yakalamak üzere her ilçede, her mezrada bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olan bir gençlik için birlik içerisinde bir zemin oluşturup öze mi dönülecek yoksa sürekli sebeplere yapışan, sürekli düşüşü ve rehaveti normal gösterenlere tabi olan parti mensupları olarak mı devam edilecek? Verilecek karar budur. "