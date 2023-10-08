BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u yendi!

Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u yendi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Abone ol

56. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın ara pasında ceza yayı içerisinde Dimata'nın topuk pasında Holse'nin bekletmeden yerden şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

68. dakikada Alim Öztürk'ün soldan ceza sahası arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Zeki Yavru'ya çarparak az farkla yandan dışarı çıktı.

80. dakikada Varesanovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 1-0.

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Samet Çavuş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 85 Alikulov), Sauer (Dk. 72 Olawoyin), Minchev (Dk. 72 Gaich)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Tait), Drongelen (Dk. 58 Alim Öztürk), Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tırpan (Dk. 71 Osman Çelik), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 84 Ntcham), Fofana, Emre Kılınç (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Dimata

Gol: Dk. 80 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk.13 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Tırpan, Dk. 45+3 Dimata, Dk. 78 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor), Dk. 75 Zafer Görgen (Yedek Kulübesinde), Dk. 81 Benhur Keser, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi!
Ordu zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi!
Düzce Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler!
Düzce Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler!
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı
CHP İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu’nun konuşması 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla kesildi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu’nun konuşması 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla kesildi
BBP Genel Başkanlığına aday olan Cevdet Tellioğlu konuştu
BBP Genel Başkanlığına aday olan Cevdet Tellioğlu konuştu
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırısında evleri ve camileri hedef aldı
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırısında evleri ve camileri hedef aldı
Samsun’da çöpten 4,5 yılda 276 milyon kilowatt saat elektrik üretildi!
Samsun’da çöpten 4,5 yılda 276 milyon kilowatt saat elektrik üretildi!
Tekin'den mülakat hakkında yeni açıklama: 'Çocuğunuzu emanet edemem'
Tekin'den mülakat hakkında yeni açıklama: 'Çocuğunuzu emanet edemem'
Canavar hız kesmedi! 9 ayda 2 bin 253 can kaybı
Canavar hız kesmedi! 9 ayda 2 bin 253 can kaybı
İstanbul Valiliği'nden Batı Karadeniz için uyarı! Tedbirli olun
İstanbul Valiliği'nden Batı Karadeniz için uyarı! Tedbirli olun
'Hamas güçleri genç İsrailli kadını esir aldı' iddiasının aslı ortaya çıktı
'Hamas güçleri genç İsrailli kadını esir aldı' iddiasının aslı ortaya çıktı
Ampute Futbol Türkiye Kupası Alves Kablo’nun oldu!
Ampute Futbol Türkiye Kupası Alves Kablo’nun oldu!