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İsrail'den yüksek alarm: Dünya genelindeki diplomatlarına talimat verdi

İsrail'den yüksek alarm: Dünya genelindeki diplomatlarına talimat verdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölü ve yaralı sayısı her geçen artıyor. İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, saldırılarda 600 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 2 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Mescid-i Aksa baskınları ile bölgede sık sık tansiyonuyükselten Tel Aviv’e saldırısında yüzlerce İsrailli öldürüldü, çok sayıda sivil ve asker esir alındı. Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından savaş ilan eden Netanyahu yönetimi, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.

Hamas'tan 'Aksa Tufanı' operasyonu | İsrail-Gazze hattında anbean yaşananlar

İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı. Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.

Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının bin 864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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