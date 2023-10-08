İsrail takımlarının maçları ertelendi!

Euroleague yönetimi, Euroleague'deki Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv ve Eurocup'taki Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius maçlarının ertelendiğini açıkladı.

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Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalar ve kriz durumu, spor müsabakalarını da etkiledi. Euroleague yönetimi, bu hafta İsrail takımlarının oynanacağı karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de İtalya'da oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla, Eurocup’ta 11 Ekim günü İsrail’de oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius mücadelesinin ertelendiği ifade edildi.