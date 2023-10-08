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İsrail kabinesi resmi olarak savaş ilan etti!

İsrail kabinesi resmi olarak savaş ilan etti!

İsrail Güvenlik Kabinesi, dün Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası, bugün resmi olarak savaş ilan etti.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'na 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık veren İsrail’de Güvenlik Kabinesi toplanmıştı. İsrail Güvenlik Kabinesi, resmi olarak savaş ilan etti.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, kabinenin savaş durumunu ilan etmesiyle önemli askeri adımların atılması kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, savaş kararının dün Hamas tarafından başlatılan operasyon nedeniyle zorunlu olarak alındığı aktarıldı.

Dün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail halkına “birleşin” çağrısı yaparak, “Sabah saatlerinden bu yana İsrail savaştadır. İlk hedefimiz, bölgeye sızan düşmanı temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim alanlarımızda güvenliği ve barışı sağlamak. İkinci hedefimiz ise Gazze Şeridi’nde de düşmana ağır bedel ödetmek. Üçüncü hedefimiz ise kimsenin bu savaşa katılma hatası yapmaması için diğer bölgeleri güçlendirmek” ifadelerini kullanmıştı.

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