İran Cumhurbaşkanı, Hamas ve İslami Cihad liderleriyle görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından hem Hamas hem de İslami Cihad'ın liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

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İran devlet medyası, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin son gelişmelerin ardından Filistinli militan gruplar Hamas ve İslami Cihad'ın liderleriyle görüştüğünü bildirdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Reisi'nin iki liderle yaptığı görüşmenin ayrıntıları açıklanmadı.

İran Hamas'ı destekliyor ve finanse ediyor, silah ve eğitim sağlıyor.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'İn danışmanlarından biri, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Filistinli savaşçıları kutluyoruz" ifadeleriyle destek bildirmişti.