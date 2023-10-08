Beşiktaş sahasında 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
UEFA Konferans Ligi'nde evinde aldığı şok mağlubiyetin ardından çıkış arayan Kara Kartal, evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 6. dakikada Kamerunlu golcüsü Vincent Pate Aboubakar'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş'ın 2. golü ise 89. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.
İstanbulspor'da kötü gidişat sürüyor
Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan İstanbulspor, Beşiktaş karşısında da kötü gidişe dur diyemedi.
Deplasmanda rakibine diş geçiremeyen sarı-siyahlılar'ın galibiyet özlemi 8 maça çıktı.