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İzmir'de şaşkına çeviren olay! Evi boş sanan hırsız neler yaptı neler...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Evi boş sanan hırsız neler yaptı neler...

İzmir'de yaşanan olay, herkesi hayrete düşürdü. Çeşme ilçesinde bir şahıs, bahçe duvarını aşarak bir villaya girdi. Terasta rahat bir uyuşa geçen şahıs, bahçede bulunan buzdolabından içecek alarak salıncakta vakit geçirdi. Ev sahibi, beklenmedik misafiri fark edince hemen emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polislerin yakaladığı şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" ifadelerini kullandı.

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İzmir'in Çeşme ilçesi Celal Bayar Mahallesi’nde saat 03.45’te, bahçe duvarını aşarak bir villa içerisine giren erkek şahıs, villanın terasında saatlerce uyudu.

Ev sahibi şikayetçi olmadı

Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu.

Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı. 

 

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