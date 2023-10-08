Meclis'te yoğun mesai başlıyor

Meclis, yarın önemli bir gündemle çalışmalarına başlayacak. Öncelikle uluslararası sözleşmelerin onaylanması görüşülecek, bunun ardından Irak ve Suriye'ye yönelik tezkere uzatılması oylaması yapılacak. Ayrıca, günlük kiralık evlerle ilgili düzenlemeler de ele alınacak.

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Haftalık çalışmasına 10 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda ilk olarak uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

Genel Kurul gündemine daha sonra, Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi gelecek.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de ele alınacak.

RTÜK üyeliği seçimi yapılacak

Genel Kurulda görev süreleri dolan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor.

Günlük kiralık evlere düzenleme

Meclis'e sunulması beklenen bir diğer teklif, günlük kiralık evlere yönelik düzenleme olacak. Buna göre, ev sahipleri belirli bir süreye kadar evini günlük kiraya verebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsat alınacak, kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

Salı ve çarşamba günü Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.