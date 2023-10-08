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Diyarbakır’da feci kaza! Tren TIR'a çarptı, şoför hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da feci kaza! Tren TIR'a çarptı, şoför hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçitte yük treni ile çarpışan koyun yüklü tırın sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kırıkkale’den Batman’a giden akaryakıt taşıyan tren, 28 Eylül’de Bismil ilçesi Babahaki Kavşağı’ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri Sevim (55) idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tırla çarpıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralanırken, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Sevim, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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