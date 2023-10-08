Taraftarların havai fişek attıkları kaleci bilincini kaybetti

Montpellier-Clermont karşılaşmasında yaşanan talihsiz olay, büyük endişe yarattı. Maç esnasında tribünlerden atılan havai fişek, Clermont kalecisi Mory Diaw'a isabet etti. Yaşanan olay sonrası Diaw bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Montpellier ile Clermont karşı karşıya gelirken, mücadelenin son bölümünde yaşananlar maçın önüne geçti. Dakikalar 90'ı gösterirken Montpellier tribünlerinden atılan havai fişek Clermont kalecisi Mory Diaw'aisabet etti.
Kaleci bilincini kaybetti
Bir anda yere yığılan file bekçisinin bilincini kaybettiği aktarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu oyuncu için net bir açıklama yapılmadı.
Orta parmağını gösterdi
Olay sonrası hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmada Montpellier'in 4-2 üstünlüğü bulunuyordu. Öte yandan Clermont forması giyen Neto'da olay sonrası seyirciye orta parmağını gösterdiği için kırmızı kart gördü.