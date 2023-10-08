Arsenal, Manchester City'i son dakikada devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf Arsenal oldu. Oldukça tempolu geçen maçta, Londra ekibi rakibi Manchester City'yi 1-0 mağlup etti. Bu önemli galibiyeti getiren golü ise Gabriel Martinelli attı.

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Arsenal ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Arsenal oldu.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, puanını 20'ye yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Manchester City ise 18 puanla 3. basamakta yer aldı.

Arsenal, milli ara sonrası Chelsea deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Brighton'ı konuk edecek.