Kastamonu'daki yangında ağır bilanço! Faciaya ramak kalmış

Kastamonu'da dün gece geç saatlerde çıkan yangın sonrası 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından havadan çekilen görüntülerde büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Alpı köyünde ikamet eden Ahmet Kurt’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Ahmet Çaycı'nın evine, ardından ahır ve 2 samanlık ile diğer 2 eve sıçradı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının diğer evlere yayılma ihtimaline karşı Araç, Devrekani, İhsangazi ve Taşköprü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

2 evde hasar oluştu

Komando birliklerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında Ahmet Kurt ve Ahmet Çaycı'nın evi ile 2 samanlık ile bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde de hasar oluştu.

AFAD konteyner ev kurdu

Yaşanan olayda ahırdaki 22 büyükbaş hayvan ile 6 köpekte telef oldu. Ayrıca samanlıklarda bulunan 20 ton hububat ve tarım aletleri de yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında evini kaybeden aile için bölgeye AFAD ekipleri tarafından 1 adet konteyner ev kuruldu.

Birçok hayvan telef oldu

Ahmet Çaycı’nın evinde yaşayan damadı Salim Kızılkaya, akşam saatlerinde akrabasına misafirliğe gittiğini ve komşularının evinin yandığını haber vermesiyle yangından bilgi sahibi olduğunu söyledi. Olay yerine geldiğinde 22 büyükbaş ve 5 köpeğinin yandığını söyleyen Kızılkaya, “Bir kurtardığımız, birisi yanık birisi sağlam iki traktörüm başka da bir şey kalmadı” dedi.

"Maddi ve manevi her türlü yardımı bekliyoruz"

Yangında her şeyini kaybettiğini söyleyen Kızılkaya, AFAD ekiplerinin konteyner getirdiğini ve geçici bir süre burada kalacaklarını ifade ederek, “Maddi ve manevi her türlü yardımı bekliyoruz. Zor durumdayız. Yeniden evimizi yapabilmek için uğraşacağız” dedi.