Afganistan'daki depremde ölü sayısı giderek artıyor

Afganistan'da dün peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerin ardından ölü sayısı giderek artıyor Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin 2 bin 445'e yükseldiğini duyurdu.

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Afganistan'ın Herat eyaletinde dün meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Saiq yaptığı açıklamada, deprem felaketinden hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 445’e yükseldiği duyurdu. Saiq ayrıca, daha önce 9 bin 240 kişi olarak yaralanan yaralı sayısını revize ederek, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Depremin vurduğu köylerde arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yaklaşık bin 200 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan’ın Zindajan bölgesinde dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem 13 köyde büyük yıkımlara yol açmış, bin 320 ev tamamen yıkılmıştı.