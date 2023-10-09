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El-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Yeni bir grup İsrailliyi esir aldık ve Gazze'ye getirdik

El-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Yeni bir grup İsrailliyi esir aldık ve Gazze'ye getirdik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu.

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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi.

Kassam Tugayları üyelerinin, esir aldıkları İsraillilerin bazılarının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelediğini aktaran Ebu Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Kassam Tugayları güçlerinin hala İsrail'de bulunduğunu, bazı şehir ve Yahudi yerleşim yerlerinde çatıştığını belirten Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Mav'kiim Yahudi yerleşim bölgesinde şiddetli çatışmalara girdiklerini ve İsrail saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam'a bağlı silahlı güçlerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sofo bölgesinde konuşlandığını ve İsrail güçleriyle çatışmalarının hala sürdüğünü bildirdi.

İsrail makamlarından Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilen yeni esirlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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