CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini "değişimcilerin" adayı Özgür Çelik kazandı. Kongrede oyların 342'sini Özgür Çelik, 310'unu Cemal Canpolat aldı.

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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik: İstanbul'un mücadelesini birlikte vereceğiz

Özgür Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi’nde kesin olmayan sonuçlara göre 342 delegenin oyuyla CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Çelik zafer konuşmasında “İstanbul'un mücadelesini birlikte vereceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, zafer konuşmasında “Yeniden İstanbul'u kazanmanın başlangıcı, tüm Türkiye'yi kazanmanın başlangıcı” dedi.

Çelik’in Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığı zafer konuşmasının tam metni şu şekilde:

“Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İlçe başkanlarımızı şöyle ön tarafa doğru, il kadın kolu başkanımız, gençlik kolu başkanımız ve il yöneticilerimizi sahnenin ön tarafına doğru davet ediyorum. Demokratik biçimde yarıştığımız Sayın Cemal Canpolat buradaysa kendisini kürsüye davet etmek istiyorum. İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu yakın bir bölgedeyse sizi de sahneye davet etmek istiyorum.

Kıymetli yol arkadaşlarım,

Anadolu'nun dört bir yanından hem partililerimiz, hem yurttaşlarımız, kongremizi takip etmek üzere bugün bu salona geldiler. Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan, İzmir'den, Sivas'tan, Antalya'dan Türkiye'nin dört bir yanından Avrupa'nın dört bir tarafından, bu kongreyi takip etmek için gelen değerli yurttaşlarımıza sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada tarihi bir kongreyi gerçekleştirirken, günün erken saatlerinden itibaren buraya akan kocaman yürekli örgütümüze sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Verdikleri oylarla parti içi demokrasimizin öncülüğü olan kıymetli il delegelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Partimizin çeşitli kurumlarında görev yapan tüm yöneticilerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Sabah saatlerinden itibaren kongremizi takip eden, halen bu salondan ayrılmayan dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, onlara sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bu salonun hazırlanmasında büyük emek harcayan kadın kolumuza, gençlik kolumuza ve seçim kurulunda görev yapan seçim kurulunun kıymetli üyelerine, sandıklarda görev yapan değerli yol arkadaşlarıma sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Yine, yine bu salonda bu kongrede gerçekleştirdiğimiz esnada güvenlik görevlisinden mutfak görevlisine kadar, tüm emekçilere sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.

Yol arkadaşlarım,

Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinin kaybedeni olmaz. Konuşmamda da ifade etmiştim. Biz burada sizlerle birlikte elbette salondan çıkacağız ve demokratik Türkiye'nin mücadelesini birlikte vereceğiz demiştim. Bu bir zafer konuşması değil, biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz. Bugün burada yapılan konuşmalarla ilgili acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yarılma mı var diyen bu konuda haber yapacak olan basın görevlilerine şunu ifade etmek istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisi evet bir kongre partisidir. Biz mahallede sandığı kurduktan sonra delegelerimizi seçeriz. Delegelerimiz ilçe başkanlarını seçer, il başkanlarını seçer. Genel başkanımızı seçerler. Bu parti içi demokrasinin yaşatılmasıdır. Parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışacak olanlara diyorum ki lütfen lider sultasıyla il başkanı ve ilçe başkanlarını seçenleri yazın. Cumhuriyet Halk Partisi parti iç demokrasi yaşatmaya devam edecek.

Bugün burada ve sabah saatlerinden itibaren çok uzun konuşmalar yapıldı. Eleştiriler yapıldı. O eleştirilerin hepsine alıyoruz. Ve buna göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Ancak tabii ki bir aday kongrenin heyecanıyla aslında ifade edilmemesi gereken cümlelerde ifade etti. Acaba örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın, biz ilçe başkanlarımızla il yönetimimizle, kadın kolumuzla, gençlik kollarımıza ve tüm örgütümüzle kucaklaşmaya hazırız. İstanbul'un mücadelesini birlikte vereceğiz. Demokratik mücadelesini birlikte vereceğiz. Bu noktada bütün ilçe başkanlarımız sahnede duruyor. İçeriğini de söylemiştim. Bu salonda yirmi altı ilçe başkanıyla beraber girdim. Ama bu salondan otuz dokuz ilçe başkanıyla çıkıyorum. İstanbul'da 39 ilçeyle birlikte mücadele edeceğiz. Bu konuşmamda bahsetmiştim, İstanbul'un umudu, İstanbul'un bir kıvılcımı Türkiye'ye ışı yayacak. Bugün konuşmamda söylemiştim ya il binasının önünde söylemiştim. Sekiz yaşında bir çift kara lastikle geldiğim bu şehirde bana bu gururu yaşatanlara teşekkür ettim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli makamlarından bir tanesine layık gören bütün delegelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Çok gururluyum, çok gururluyum. Hepinize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. En önemlisi bunu biliyor musunuz? Bir emekçi çocuğu bu ülkede il başkanı olabiliyorsa, bu emekçinin çocuğu bu ülkede milletvekili olabiliyorsa, bunu cumhuriyete borçluyuz. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Yolumuz açık olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu bir başlangıç. Yeniden İstanbul'u kazanmanın başlangıcı tüm Türkiye'yi kazanmanın başlangıcı olacak. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.”

Özgür Çelik kimdir?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.

İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi.

22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Motosiklet kullanmaktan, futbol oynamaktan, seyehat etmekten hoşlanan Çelik, halen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.