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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendimize oyun planı yarattık bunun B ve C planları da var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendimize oyun planı yarattık bunun B ve C planları da var

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakiplerine iyi hazırlandıklarını söyleyerek "İsterseniz en iyi oyuncuları getirin sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz. Kendimize oyun planı yarattık. Bunun B ve C planları da var." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça iyi başladıklarını belirtti.

Oyun içi organizasyonuyla golü bulduklarını vurgulayan Kartal, "Devre arasında oyuncularıma topun hızını artırmamız gerektiğini söyledim. Daha tempolu oynadık ve daha iyi, net pozisyonlar bulduk. 2. golden sonra birkaç net pozisyonumuz vardı. Sonuç olarak 3 puan için geldik, 3 puanı aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ryan Kent sorusu

Serbest vuruş konusunda bir listesi olup olmadığı yönündeki soruya "Her maça göre herkes frikik atabilir, değerlendiriyoruz. İrfan bugün iğneyle oynadı, o atamadığı için kim atması gerekiyorsa ona attırdık." şeklinde yanıt veren Kartal, Kent'e neden sağ kanatta görev verdiğine yönelik soruyu ise "Oyun içinde değişiklik yapıyoruz. Kent en iyisini yapmaya çalışıyor, solda oynayacak diye bir şey yok. Sonuçta bir kanat oyuncusu." diye cevapladı.

Batshuayi'nin gol atma arzusunda olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, her maça 3 puan için çıktıklarını ve kazanma serisinin baskı oluşturmadığını aktardı.

"Sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz"

Ligde lider olduklarını ve başkalarının durumuna bakmadıklarının altını çizen Kartal, "Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Meslektaşlarımız bizim arkadaşımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar ama kalite farkı var diye buradaki güçlü oyunu unutmamak gerekir. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Bu takım geçen sene farklı sistemde oynuyordu. 10 farklı oyuncu gelmiş. İsterseniz en iyi oyuncuları getirin sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz. Kendimize oyun planı yarattık. Bunun B ve C planları da var." değerlendirmesinde bulundu.

"Biraz yoruldum"

Kartal, sözlerini "Hemen hemen 3 aydır görevdeyim. 4-5 sefer evime gittim. Biraz yoruldum, bu arada eve gidip biraz kafamı dağıtmak istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.

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