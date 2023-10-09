Telaviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı

Abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Abone ol

Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu da Gazze'den Askalan'a çok sayıda roket atıldığını doğruladı. Yediot Ahranot gazetesi ise Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet ettiğini geçti.

İsrail tarafı, Ben Gurion'a yapılan saldırıyı ve roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı.

İsrail"in kaybı 700'ü aştı

İsrail de 'Demir Kılıçlar' adıyla geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basarken gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurmaya devam etti. İsrail basını, Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 2 bin 315'e çıktığını yazdı. İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybettiği de belirtildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, ‘çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar’ bitmeyeceğini söyledi.