İstifası gündem yaratmıştı! Faruk Köylüoğlu'ndan olay 'Mansur Yavaş' iddiası

Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken; İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve il yönetiminde yer alan 23 ismin istifası bir anda gündeme oturdu. İstifa kararı sonrası konuşan Köylüoğlu, "Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Gelişmeler AK Parti'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde yerel seçimde partisinin aday çıkaracağını açıklamadan önce bazı il başkanlıkları ve yöneticilerinin görüşlerini aldı. Bu kapsamda Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yönetimindeki 23 kişiyi Genel Merkez'e davet etti.

Söz alan Köylüoğlu ve yardımcıları seçimlere CHP'yle işbirliğinin yararları olacağını dile getirdiler.

Akşener konuyu kapattı

Bunun üzerine Akşener, “Demek siz böyle düşünüyorsunuz” deyip konuyu kapattı.

Köylüoğlu, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Ankara'da 25 yıllık AK Parti belediyesini sonlandırmak için canla başla çalıştık. Şimdi ise bizim göstereceğimiz adayın kazanma şansı olmayacağı biline biline Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Oysa işbirliği partimizin de yararına idi. Birtakım kazanımlarımız olmuştu. Ankara'da birkaç metropol ilçeyi alsak kötü mü olurdu? Bu kadar agresif olmaya hiç gerek yoktu. Gelişmeler AK Parti'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu” dedi.