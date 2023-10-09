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Japonya Başbakanı, İsrail'e yönelik Hamas saldırılarını kınadı

Japonya Başbakanı, İsrail'e yönelik Hamas saldırılarını kınadı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hafta sonu Hamas tarafından İsrail’e karşı başlatılan saldırıları kınadı ve taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı.

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Japon Başbakan Kişida, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Masum sivillere ağır zarar veren saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail'in bombaladığı Gazze'ye ilişkin ise "Birçok can kaybından derin endişe duyuyoruz" değerlendirmesinde bulunan Kişida, ilgili tüm tarafların azami itidal göstermesi gerektiğini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko da açıklamasında, İsrail ile Gazze Şeridi'nde bulunan Japon halkının güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almayı sürdüreceklerini belirtti.

Açıklamada Kamikawa, Japonya'nın, "hem İsraillilere hem de Filistinlilere ulaşma çabalarını güçlendirerek, durumu en kısa sürede sakinleştirmeye yönelik çalışacağını" kaydetti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, hafta sonu İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında, saldırılarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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