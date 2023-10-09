İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı.Abone ol
İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.
İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları sürüyor.
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.