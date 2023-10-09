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İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu

 İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı.

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İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

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