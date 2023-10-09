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Merkez Bankası'ndan kayıt dışı işlemlere önlem

Merkez Bankası'ndan kayıt dışı işlemlere önlem

Merkez Bankası, finansal alandaki ödeme sistemlerinin etkinliğinin artırılmasıyla kayı dışı işlemlerin önlenmesi amacıyla bir dizi düzenlemeye dair yönetmelik ve tebliğ yayımladı.

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Resmi Gazete'nin 7 Ekim tarihli sayısında yayımlanan ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ödeme sistemine "dijital cüzdan" tanımı eklendi.

Buna göre, dijital cüzdan hizmeti, ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabilecek. İlgili düzenlemeyle dijital ödemelerin gerekeli güvenlik prosedürü de dikkate alınarak etkin kullanımı amaçlanıyor.

Aynı gazetede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğle karekod ödemelerinin yaygınlaştırılmasına dönük düzenleme yapıldı. Tebliğle, FAST TR karekod ödemelerinin iş yerlerinde yaygınlaştırılmasına ilişkin şartlar düzenlendi.

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