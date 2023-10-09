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CHP İstanbul İl Başkanlığı seçim sonuçları bomba! İsmail Saymaz'ın iddiası gündem oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçim sonuçları bomba! İsmail Saymaz'ın iddiası gündem oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini "değişimcilerin" adayı Özgür Çelik'in kazanmasını değerlendiren yazar İsmail Saymaz, kimi Kılıçdaroğlu yanlılarınının İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına darbe vuracağını iddia etti.

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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Oylama sürerken Canpolat ile İmamoğlu arasında sert tartışmalar yaşandı. Değişimcilerin adayı Özgür Çelik'i ilk tebrik eden ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. 

Genel merkezin adayı Canpolat'ın seçimi kaybetmesini CHP kulislerini yakından takip eden yazar İsmail Saymaz, sosyal medya hesabında değerlendirdi. 

"O işi İstanbul’daki kimi Kılıçdaroğlu yanlıları görüyor"

Saymaz, "Bugün itibariyle AK Parti’nin İmamoğlu aleyhine kampanya yapmasına ihtiyaç kalmadı. O işi İstanbul’daki kimi Kılıçdaroğlu yanlıları görüyor. AK Parti, İmamoğlu’ndan kurtulabilmek için İstanbul’u vermeye dünden hazır olan CHP’lilerin yardımıyla seçim kampanyasını başlatmış oldu." ifadelerine yer verdi.

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