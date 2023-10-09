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Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti!

Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iki farklı tur ile İsrail'e giden 81 Yunan vatandaşı Yunanistan'a döndü.

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İsrail'deki 68 kişinin tahliye edilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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