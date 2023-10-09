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Emlak ilanlarına yönelik denetimde 54 milyon TL ceza! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Emlak ilanlarına yönelik denetimde 54 milyon TL ceza! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının piyasada denge unsurunu bozabilecek her türlü eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimlerine detaylı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanları inceleme altına alınmıştır. 1 Eylül tarihinden bu yana verilen satılık emlak ilanlarında ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki “taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz” hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100.000 TL olmak üzere toplam 54.500.000 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her türlü ihtimal bakanlığımızca değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bakanlık olarak hem vatandaşlarımızın spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek hem de piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek adına elimizdeki bütün argümanların sektör ve konu bazlı kullanılmasına devam edilecektir."

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