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Malatya'da korkutan deprem! AFAD, depremin şiddetini açıkladı

Malatya'da korkutan deprem! AFAD, depremin şiddetini açıkladı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.28’de meydana gelen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

Bu arada depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

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