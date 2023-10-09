Gülseren Ceylan'ın Mehmet Ali Erbil'den istediği "hediye" ayrılığa sebep oldu
|
Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi eden Mehmet Ali Erbil düğün hazırlıklarına başlamıştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri alan çiftin ayrıldığı öne sürüldü.
Mehmet Ali Erbil ve düğün hazırlıkları yaptığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın istekleri bitmiyor.
17
Çift aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri alsa da, Erbil, sevgilisini hem tektaş yüzük hem de spor araba hediyesi etti.
27
Daha önce evlilik teklifi istediğini söyleyip istediğini alan genç kadın ayrılığa sebep olan bir istek daha yapmış.
37
Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ve evlilik hazırlıkları yaptığı Gülseren Ceylan iddialara göre ayrıldı.
47