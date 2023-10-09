1000 Filistinli 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdi İsrail ordusu doğruladı

Hamas-İsrail savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1000 Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğini değerlendiriyor.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşimlerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail bölgelerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü doğruladı.

Sözcülük, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne birkaç kilometre mesafede Beeri beldesinde gece boyunca 70-90 arası silahlı unsurla çatışmaya girdiğini, Filistinli silahlı grupların tamamının buradaki yerleşim yerine sızmayı başaramadığını ve çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden 800-1000 arası Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içindeki 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğini değerlendirdi.

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı noktada Filistinli silahlı gruplarla çatıştığı belirtildi.

Ayrıca, Gazze'den Beeri yerleşim yeri yakınlarına açılan bazı tüneller aracılığıyla Filistinli silahlı grupların sızma yaptığından şüphelenildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, dün Beeri dahil olmak üzere Gazze Şeridi çevresindeki 24 yerleşim biriminden İsraillilerin tahliye edildiğini ve bu tahliyelere devam edeceğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basını, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 315 İsraillinin yaralandığını belirtmişti.