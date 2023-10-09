Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında itidal politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas-İsrail savaşında her iki tarafa “itidal” çağrısı yapması kimilerince eleştirildi. Bu politikanın doğru olduğunu savunan Ahmet Hakan, "Sivil can kayıplarının önlenmesinde etkili bir rol oynayabilir. Yanan ateşin söndürülmesinde önemli bir aktör olabilir." dedi.

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Hamas-İsrail savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Hamas'ın "Aksa Tufanı"na karşı İsrail, "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattı.

İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye bomba yağdırırken Hamas da roketler ve sınırdan içeri sızdırdığı militanlarla kayıp verdiriyor.

Savaşın çıktığı saatlerde ilk değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflara itidal çağrısı yaptı. Kimi kesimler “durumu geçiştirme politikası” ya da “suya sabuna dokunmama politikası” olarak gördü.

Erdoğan'ın Filistin-İsrail savaşıyla ilgili açıklamalarını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Yangına körükle gidenlerin çabalarını boşa çıkarabilir"

Bugünkü yazısında Erdoğan'ın tutumuna destek veren Hakan, "Arabuluculuk dahil her türlü olumlu adımı atabilir. Sivil can kayıplarının önlenmesinde etkili bir rol oynayabilir. Yanan ateşin söndürülmesinde önemli bir aktör olabilir. Yangına körükle gidenlerin çabalarını boşa çıkarabilir. Filistin halkına daha fazla yardımcı olabilir. İsrail’i Gazze’de katliam yapmaktan vazgeçirebilir." ifadelerine yer verildi.

"Sloganı atanı kimse ciddiye almaz"

"Peki Türkiye, anında taraf olup “slogan atma politikası” izleseydi ne olurdu?" diye soran yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Belki bazı duyguları tatmin ederdi. Belki bazı heyecanları dalgalandırırdı. Ama asla bir fayda sağlayamazdı. Ama asla bir etki üretemezdi. Anında taraf olup taraflardan biri lehine güçlü biçimde tutum almak, etkin bir politika izlemek anlamına gelmez. Tam tersine süper edilgen bir politikanın içine gömülmek anlamına gelir. Çünkü slogan atanın ne dediğine kimse bakmaz, sloganı atanı kimse ciddiye almaz. İtidal çağrısı politikası, işte bu nedenlerle çok doğru bir politikadır. Türkiye, inatla ve ısrarla bu politikayı izlemeye devam etmelidir."