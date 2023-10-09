BIST 8.330
DOLAR 27,70
EURO 29,21
ALTIN 1.649,46
HABER /  GÜNCEL

Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu

İSTANBUL Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak Kiptaş Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. daireden gelen ihbar üzerine polis ekipleri buraya gitti.

Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Prim gün sayısı eksik olanlar bu yöntemle erken emekli olabilir! SGK uzmanı anlattı
Foto Galeri Prim gün sayısı eksik olanlar bu yöntemle erken emekli olabilir! SGK uzmanı anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında itidal politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında itidal politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Resmi Gazete'de duyuruldu: Dijital Vergi Dairesi hayata geçiyor
Resmi Gazete'de duyuruldu: Dijital Vergi Dairesi hayata geçiyor
CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi! Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım
CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi! Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım
1000 Filistinli 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdi İsrail ordusu doğruladı
1000 Filistinli 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdi İsrail ordusu doğruladı
İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu
İsrail Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni vurdu
Malatya'da korkutan deprem! AFAD, depremin şiddetini açıkladı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD, depremin şiddetini açıkladı
Merkez Bankası'ndan kayıt dışı işlemlere önlem
Merkez Bankası'ndan kayıt dışı işlemlere önlem
Emlak ilanlarına yönelik denetimde 54 milyon TL ceza! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Emlak ilanlarına yönelik denetimde 54 milyon TL ceza! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama
UEFA'dan İsrail kararı! Tüm maçlar ertelendi
UEFA'dan İsrail kararı! Tüm maçlar ertelendi
Hong Kong'da tayfun yüzünden borsada işlemlere ara verildi!
Hong Kong'da tayfun yüzünden borsada işlemlere ara verildi!
Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti!
Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti!