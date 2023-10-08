Prim gün sayısı eksik olanlar bu yöntemle erken emekli olabilir! SGK uzmanı anlattı
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, erken emekli olmak için yapılması gerekenleri paylaştı. Peki, kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte, Özgür Erdursun erken emeklilik yorumu...
Milyonlarca çalışana emeklilik yolu açan emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle hak sahipleri emeklilik başvurusunda bulunabiliyor. EYT yasasıyla birlikte, 1999 Eylül öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalı süresini tamamlamış olan emekli olabilecek.
Bunun yanında vatandaşların işe başlama tarihine bağlı olarak 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını sağlamış olmaları gerekiyor.
Yaş şartı kalktı
EYT yasası sonrası erken emekli olmak için gerekli şartları sıralayan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, "Emeklilikte 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı, prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olacak" dedi.
Erken emekli olabilirler
"Prim gün sayısı eksik olanlarda bu durumlar varsa SGK'ya prim borçlanması yapıp parasını ödeyerek gün satın alıp daha erken emekli olabilirler" diyen Özgür Erdursun, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: