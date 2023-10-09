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Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı

Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı

BAKIRKÖY'de bir kadının alışveriş poşetlerine yardım etme bahanesiyle evine giren ve cüzdanını çalan kadın hırsız, alışveriş yapınca yakalandı.

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Bakırköy ilçesi Sakızağacı Mahallesi'nde 04 Ekim 2023 tarihinde saat 21.40 sıralarında bir ikametten hırsızlık olayı gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Çocuğu ile bir marketten alışveriş yapan C.D. isimli kadın poşetleriyle evine yürüdüğü sırada F.Ş. isimli bir kadın kendisine yardım etmek istedi. 

Yardım bahanesiyle eve giren F.Ş. içeride bir süre oyalandıktan sonra C.D.’nin cüzdanını çalarak evden ayrıldı. Daha sonra F.Ş.’nin C.D.’ye ait kredi kartıyla alışveriş yaptığı belirlendi.

Hesap hareketlerinden alışveriş yaptığı adresin güvenlik kameralarına bakan polis ekipleri hırsızlık yapan kadının kimlik bilgilerini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan F.Ş. “Evden Hırsızlık” suçundan 05 Ekim 2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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