Bel ağrısıyla hastaneye gitti, aort damarının yırtıldığı anlaşıldı!

Eskişehir’de bel ve sırt ağrısı şikâyetiyle Şehir Hastanesi’ne giden 83 yaşındaki hastanın aort damarının yırtıldığı tespit edilerek, 6 saat süren ameliyatla hayatı kurtarıldı.

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Eskişehir’de bel ve sırt ağrısı çeken 83 yaşındaki vatandaş Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Acil servis hekimlerinin ilk muayeneleri sonrasında 83 yaşındaki hastaya, halk arasında ‘aort damar yırtılması’ olarak bilinen ‘Tip A aort diseksiyonu’ tanısı konuldu. Kalp ve damar cerrahisi hekimleri tarafından acil olarak ameliyata alınan hasta 6 saat süren başarılı bir operasyonun ardından 3 gün yoğun bakımda gözlem altında tutuldu. Kalp damar cerrahları Dr. İbrahim Çağrı Kaya ve Dr. Yıldırım Gültekin ile anestezi uzmanı Dr. Sadık Özkavak tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşmayı bekleyen hasta, servise alındı ve taburcu olmayı bekliyor.

“Aort diseksiyonu ameliyatlarında başarı branşlarının koordinasyon ve uyum içinde çalıştığı merkezlerde mümkündür”

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı Kaya ameliyat ile ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Aort diseksiyonlarında maalesef hastaların yarısı tanı alamadan hayatını kaybederken, tanı konabilen hastalarda ise ölüm oranı yüzde 50‘dir. Bu oran hastalığın tedavi edilmediği her saat başına yüzde bir oranında artmaktadır ve hasta ameliyat edilmez ise ölüm kaçınılmazdır. Aort diseksiyonu ameliyatlarında başarı; acil servis, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi branşlarının koordinasyon ve uyum içinde çalıştığı tecrübeli ‘Kalp Takımlarının’ bulunduğu merkezlerde mümkündür. Hastamızın bulunduğu yaş grubunu da göz önüne aldığımızda; şifa bulması hepimiz için gurur vesilesi oldu. Tüm ekibimizin eline sağlık” şeklinde konuştu.