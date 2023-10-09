Karısını vuracaktı, yanlış kişiyi vurunca intihar etti!

Sinop'ta eski eşini silahla vurmak isteyen kişi yanlışlıkla başka bir kadını vurdu. Talihsiz kadını ayağından yaralayan Fatih Kalafat daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

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Sinop’ta İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta saat 09.30 sıralarında, 50 yaşındaki Fatih Kalafat, boşandığı eski eşi Sinem G.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. Bu sırada pazardan dönen eski eşini gören şahıs, saklandığı arabanın arkasından ona ateş etti.

Kurşunlardan biri eski eşinin yanında bulunan Ö.S.’ye denk geldi. Bacağına kurşun isabet eden kadın yere yığılırken, Fatih Kalafat daha sonra silahıyla kendi kafasına ateş etti. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.