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Ferdi Kadıoğlu'nun babasından ayrılık açıklaması

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz" açıklamasını yaptı.

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Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecek hakkında konuşan baba Kadıoğlu, öte yandan ayrılık sözleri de kullandı.

Yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takım ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

"Şampiyon yayıp gideceğiz"

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir" cevabını verdi.

Oğlunun Türkçe bildiğini de ilk kez açıklayan baba Kadıoğlu, "Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır, siz gazeteciler de üzerine atlar" ifadelerini kullandı

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