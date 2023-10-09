BIST 8.330
DOLAR 27,70
EURO 29,21
ALTIN 1.649,46
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! İŞKUR bu yılın 9 ayında...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! İŞKUR bu yılın 9 ayında...

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında İŞKUR aracılığıyla 66 bin 815'i erkek, 44 bin 636 kadın olmak üzere 111 bin 451 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Kurumun, bu yılın 9 aylık bölümünde 900 bine yakın kişiyi işe yerleştirdiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yüzyılı, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Hasene ile gönül köprüleri inşa ediliyor
Hasene ile gönül köprüleri inşa ediliyor
Bel ağrısıyla hastaneye gitti, aort damarının yırtıldığı anlaşıldı!
Bel ağrısıyla hastaneye gitti, aort damarının yırtıldığı anlaşıldı!
Şizofreni hastası 14 gündür kayıp: “Gören duyan yok!”
Şizofreni hastası 14 gündür kayıp: “Gören duyan yok!”
"Altın susam" hasadı başladı! Büyük kısmını Japonlar alıyor!
"Altın susam" hasadı başladı! Büyük kısmını Japonlar alıyor!
EYT'den emekli olunca, mevlit okutup 3 bin kişiye yemek dağıttılar!
EYT'den emekli olunca, mevlit okutup 3 bin kişiye yemek dağıttılar!
Karadeniz'in Türk somonu Çin'de tanıtılacak!
Karadeniz'in Türk somonu Çin'de tanıtılacak!
Türkmenistan, Irak'a doğal gaz ihraç edecek!
Türkmenistan, Irak'a doğal gaz ihraç edecek!
Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
Büyükçekmece'de polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu
Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
Önce yardım etti sonra hırsızlık yaptı! Kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında itidal politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında itidal politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Resmi Gazete'de duyuruldu: Dijital Vergi Dairesi hayata geçiyor
Resmi Gazete'de duyuruldu: Dijital Vergi Dairesi hayata geçiyor
CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi! Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım
CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi! Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre sonrası ilk paylaşım