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Valilik vatandaşları uyardı: Yarına dikkat! Uçaksavar atışları gerçekleştirilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Valilik vatandaşları uyardı: Yarına dikkat! Uçaksavar atışları gerçekleştirilecek

Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.

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