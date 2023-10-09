Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa açıklamasıyla olay yarattı! Hamas-İsrail savaşında festival alanı kan gölüne döndü
Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e düzenlediği baskın saldırısı sonrasında ölü sayısı binleri geçti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas militanlarının bir festivale düzenlediği baskında yüzlerce insanın öldüğünü açıklarken, yayınlanan fotoğrafta ise cesetlerin üst üste istiflendiği görülüyor. Öte yandan yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın Hamas-İsrail savaşı ile açıklaması olay yarattı. İşte detaylar...
İsrail'de Gazze Şeridi yakınlarındaki dün düzenlenen ve Hamas tarafından baskın yapılan Süpernova Festival alanında çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Felaket Kurbanlarının Teşhisi Organizasyonu (ZAKA) tarafından İsrail basınına yapılan açıklamada, festival alanından şu ana kadar 250'den fazla kişinin cansız bedeninin toplandığı aktarıldı.
Festival katılımcıları, saldırıdan böyle kaçmaya çalıştı.
Festival için İsrail'e giden Alman uyruklu ShaniLouk'un festivalde öldürüldükten sonra kamyonet kasasında gezdirildiği görüntüler kan dondurdu.