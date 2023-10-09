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Deprem paniği veliler okullara akın etti! Okullar tatil mi edildi?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem paniği veliler okullara akın etti! Okullar tatil mi edildi?

Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken çok sayıda veli okullara akın etti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bazı veliler okul idarelerinden alınan izinle çocuklarını kaldıkları ev veya konteynere götürürken, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenli alanlara alındığını belirterek herhangi bir tatil durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.

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