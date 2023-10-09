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HABER /  EKONOMİ

CW Enerji 6.2 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali kuracak

CW Enerji 6.2 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali kuracak

CW Enerji ile 6,2 milyon dolarlık anlaşmayla, Balıkesir’de yer alan bir arazi üzerine 5 bin 700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak.

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Arkat Alüminyum ile de bir anlaşma imzalayan CW Enerji, güneş enerji santrali (GES) projesi yapımı amacıyla geliştirdiği Balıkesir’de yer alan bir arazi üzerine 5 bin 700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak. Projenin 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan firma CEO’su Volkan Yılmaz, 6,2 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya daha imza attıklarını söyledi.

Alüminyum firması için güneş enerji santrali kuracaklarını ifade eden Yılmaz, “ GES projesi yapımı amacıyla geliştirdiğimiz Balıkesir ilinde yer alan bir arazi üzerine güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere toplam KDV hariç 6.200.000,00 USD tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalandı” dedi.
Yılmaz, anlaşma çerçevesinde 5 bin 700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu yapacaklarını dile getirerek, projenin 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

"Güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

“Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yönde , yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı umuyoruz. CW Enerji ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ülkemiz ekonomisine katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz”.

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