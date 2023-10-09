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Mahkemeden karar: Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşti

Mahkemeden karar: Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşti

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kararın iptali için açtığı davada mahkeme talebin reddine karar verdi.

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Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı davanın reddine karar verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta" dedi.

Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" kapmasında, kesin ihraç cezası verilmişti.

İhraç kararının ardından yargıya başvuran Özcan, dava açmıştı.

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