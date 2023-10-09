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Konya'da lise öğrencisinin istismar edilmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da lise öğrencisinin istismar edilmesine ilişkin 3 sanığın yargılaması sürüyor

KONYA'da lise öğrencisinin istismar edilmesine ilişkin 37'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, lise öğrencisiyle dini nikahla evlendiği ve istismar ettiği öne sürülen tutuklu sanık Ahmet M, okul müdürleri tutuklu sanıklar Asuman S.K. ve Harun A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ahmet M. ifadesinde mağdur lise öğrencisi G.A. ile gönüllü bir birliktelik yaşadığını, bir zorlamada bulunmadığını iddia etti.

G.A'nın ailesiyle de tanıştığını ve MİT mensubu olduğunu söyleyerek herhangi bir şekilde tehditte bulunmadığını savunan Ahmet M, "G.A. benden imam nikahı istedi. Gönüllüydü." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Harun A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, olayla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.mSanık Asuman S.K. da olaydan haberdar olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Asuman S.K'nın avukatı Cengiz Erkoyuncu, müvekkilinin olayla ilgili bilgisinin olmadığını, olayın sanık Ahmet M. ile mağdur G.A. arasında geçtiğini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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