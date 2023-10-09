İstanbul'da oto lastikçide yangın! İş yeri kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir lastik tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binada soğutma çalışmaları sürerken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Fatih Mahallesi Arda Sokak'ta lastik tamiri yapan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler hurda lastiklerin bulunduğu depoya da sıçradı. İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişikte bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Binada soğutma çalışmaları sürerken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu yangın bölgesine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinden Cemile Şanlı, gazetecilere, iş yeri ile ilgili daha önce belediye ve zabıtaya şikayet dilekçeleri verdiğini belirterek, binada birçok yanıcı madde bulunduğunu öne sürdü.

Şahin, binanın yan tarafında engellilerin eğitim gördüğü bir okulun bulunduğuna da dikkati çekti.