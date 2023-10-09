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Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter, arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık bir dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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