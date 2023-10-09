Hava yolu şirketleri İsrail uçuşlarını askıya alıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından bazı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal etti.

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Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuşlarını yeni bir emre kadar durdurduğu belirtildi.

Fas Kraliyet Hava Yolları, İsrail'e uçuşların 13 Ekim'e kadar iptal edildiği kaydetti.

Kanada'nın Air Canada hava yolu şirketi, Tel Aviv'e uçuşları askıya aldığını duyurdu. Bölgedeki durumun takip edildiğini bildiren hava yolu şirketi, durum düzelir düzelmez uçuşlara devam edileceğini açıkladı.

American Airlines, 7-21 Ekim arasında Tel Aviv'e uçacak yolcularına değişiklik hakkı tanıdı.

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines da yolcularına 7-14 Ekim arasında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na yapılacak uçuşlarda aynı hakkı tanıdı.

Amerikan hava yolu şirketi Delta Airlines ise bu haftaki Tel Aviv uçuşlarının iptal edildiğini ve yolcular için gerekli düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT da 8 Ekim Tel Aviv uçuşlarını iptal etmişti.

American Airlines Pilotları Sendikası, pilotlarını İsrail'e uçmamaya çağırdı

American Airlines hava yolu şirketi pilotlarını temsil eden sendika, "bölgede yaşanan kargaşa" nedeniyle üyelerinden İsrail'e uçmayı kabul etmemelerini istedi.

Sendika Başkanı Ed Sicher, sendika üyelerine gönderdiği e-postada, bölgenin güvenliği sağlanana kadar şirket pilotlarının İsrail'e uçmamaları gerektiğini vurguladı.